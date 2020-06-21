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Правительство будет утверждать порядок финансирования ремонта гражданских аэродромов

Правительство будет утверждать порядок финансирования ремонта гражданских аэродромов

Правительство будет утверждать нормативы финансовых затрат и правила расчёта размера бюджетных ассигнований только на капитальный ремонт аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний в июне.

Документ внесён кабмином 25 февраля 2020 года и принят в первом чтении 9 июня. Предлагается внести изменения в закон «О государственном регулировании развития авиации». Авторы инициативы отмечают, что работы по капитальному ремонту аэродромов гражданской авиации отнесены к полномочиям арендодателя аэродрома. Но обязательства по проведению текущего ремонта и содержанию полученного в аренду имущества возлагаются на арендатора.

Текущий ремонт и содержание оплачивается арендатором из доходов от коммерческой деятельности. В пояснительной записке к проекту указано, что обоснованность соответствующих финансовых затрат определяется оператором аэропорта и учитывается при установлении ставки сбора за взлёт и посадку. Эти затраты определяют в рамках государственного регулирования тарифов и сборов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах в соответствии с постановлением Правительства от 23 апреля 2008 года № 293.

В связи с этим Минтранс России предлагает в законе «О государственном регулировании развития авиации» уточнить, что Правительство РФ утверждает нормативы финансовых затрат и правила расчёта размера бюджетных ассигнований только на капитальный ремонт аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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