Правительство Ливии расценило угрозы Египта о вторжении как объявление войны

Вадим Карасев

Фото: Felipe Dana / Associated press

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии осудило заявления и угрозы президента Египта о возможности вторгнуться в страну на законных основаниях. Триполи расценивает их как грубое вмешательство в свои дела и объявление войны, передает The Libya Observer.

Член президентского совета ПНС Мохаммед Эммари Заид подчеркнул, что лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посягает на суверенитет Ливии и представляет угрозу национальной безопасности не только страны, но и всей Северной Африки.

Ранее президент Египта заявил, что они получили прямые угрозы от поддерживаемых в Ливии «террористических наемников и ополченцев», поэтому любое военное вмешательство со стороны Каира отныне легитимно. По словам главы государства, целью применения военной силы станет защита границы Египта и достижение режима прекращения огня и установления мира и порядка в соседнем государстве. В этом решении, как рассказал глава государства, их поддержали ОАЭ и Саудовская Аравия.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе, в Триполи — правительство национального согласия.