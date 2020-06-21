Правительство Сараджа обвинило Каир в посягательстве на суверенитет Ливии

Алексей Вольцев

Заявления президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по поводу Ливии являются посягательством на ее суверенитет и может рассматриваться как объявление войны. Об этом заявил Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа, передает сегодня, 21 июня, ливийский телеканал Al-Ahrar.

Высказывания египетского лидера в ПНС характеризовали как «вмешательство во внутренние дела, возмутительное посягательство на суверенитет».

Как сообщало ИА Newstes , Египет ранее призвал к прекращению огня в Ливии, начиная с 8 июня, в рамках выдвинутой президентом арабской республики Абдель Фаттахом ас-Сиси инициативы. Поддерживающие командующего ЛНА Халифу Хафтара внешние силы, включая Россию, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, приветствовали это предложение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, занявший сторону ПНС, отверг мирный план Каира и высказался за продолжение военной кампании до «полной победы над Хафтаром».

Сегодня главы МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в ходе телефонного разговора подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта в Ливии и необходимость начала диалога всех его сторон.