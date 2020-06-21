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Правительство упростило перевод транспорта с бензина на газ

Правительство упростило перевод транспорта с бензина на газ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно новым правилам, нормативы субсидирования в текущем году будут повышены с действующих 30% до 60% от общей стоимости работ. В аннотации к документу поясняется, что такие меры простимулируют перевод транспорта с бензина на газ и поддержат спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Документ вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которая предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года.


сообщило, что биржевые цены на бензин Аи-95 достигли исторического максимума.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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