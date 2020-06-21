Правительство упростило перевод транспорта с бензина на газ

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому государство будетсубсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно новым правилам, нормативы субсидирования в текущем году будут повышены с действующих 30% до 60% от общей стоимости работ. В аннотации к документу поясняется, что такие меры простимулируют перевод транспорта с бензина на газ и поддержат спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Документ вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которая предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года.

сообщило, что биржевые цены на бензин Аи-95 достигли исторического максимума.