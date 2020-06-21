Премьер Японии захотел изменить Конституцию

Вадим Карасев

Синдзо АбэФото: Rodrigo Reyes Marin / АР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца срока пребывания на посту хочет провести референдум относительно внесения изменений в Конституцию страны. Об этом сообщил японский телеканал NHK, передает ТАСС.

Речь идет, в частности, о пересмотре девятой, «мирной», статьи кодекса, по которой Япония не может иметь свою армию и флот. На деле этот закон не соблюдается, однако его существование не дает стране наращивать военный потенциал.

За пересмотр этой статьи несколько десятилетий подряд выступает правящая Либерально-демократическая партия. Как неоднократно заявлял сам Абэ, составленная 70 лет назад Конституция не отвечает современным требованиям.

По действующему законодательству, изменить Конституцию можно лишь путем проведения референдума. Чтобы его провести, нужно добиться двух третей голосов «за» депутатов обеих палат парламента.