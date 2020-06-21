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Президент поблагодарил медиков, мужественно выполнявших долг в период испытаний

Президент поблагодарил медиков, мужественно выполнявших долг в период испытаний

Президент РФ Владимир Путин  медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний они мужественно выполняют свой долг.

"От всей души поздравляю вас... Всех медицинских работников страны с наступающим профессиональными праздником. Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд. Я уже делал это неоднократно опосредованно, без контакта с вами, а вот сейчас хочу это сделать, что называется, в прямую, за то, что в период серьезных испытаний вы достойно, мужественно выполняли, да и выполняете до сих пор свой долг", — сказал президент на встрече с медработниками.

Он также назвал необходимым сохранить выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, на июль и август.

"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент.

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По материалам: uposters.ru

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