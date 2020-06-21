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Прощай, «совок»: в сети обсуждают необычную церемонию выпуска украинских офицеров (фото, видео)

Прощай, «совок»: в сети обсуждают необычную церемонию выпуска украинских офицеров (фото, видео)

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Национальной академии сухопутных войск во Львове состоялся необычный выпуск молодых офицеров. В этом году сценаристы торжества явно вдохновлялись церемониями в военной академии США Вест-Пойнт. По примеру американских офицеров украинские курсанты-выпускники не стояли шеренгой и обошлись без строевого марша.

Молодые офицеры собрались на футбольном стадионе академии, равномерно распределившись, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Для каждого из 650 курсантов был приготовлен стул. Слушать поздравительные речи можно было сидя. Курсанты вставали лишь для аплодисментов и когда между рядами прошел священник.

В связи с пандемией гости на церемонию не допускались: семьи и друзья выпускников могли посмотреть онлайн-трансляцию.

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— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) June 20, 2020

В финальной части церемонии в небо полетели не монетки, а фуражки выпускников.

Новый формат торжественной церемонии армейскому сообществу понравился. «Прощай, совок», «Это круто», «Реальный прогресс», — говорят комментаторы в соцсетях.

Единственное, что вызвало нарекание, — что не все военные вузы готовы вслед за Львовом менять традиции.

Напомним, ранее украинский военный был назван лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании. А еще одного военного наградили почетным знаком ВМС Италии.

Фото asv.gov.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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