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Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты.

По словам главы государства, для себя он еще ничего не решил, однако такая вероятность существует. Кроме того, считает Путин, в противном случае через несколько лет "на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников" вместо нормальной работы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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