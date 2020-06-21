Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты

Алексей Вольцев

Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты.

По словам главы государства, для себя он еще ничего не решил, однако такая вероятность существует. Кроме того, считает Путин, в противном случае через несколько лет "на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников" вместо нормальной работы.