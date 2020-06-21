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Путин: Кто бы ни возглавлял Украину, он рано или поздно приедет в Москву

Путин: Кто бы ни возглавлял Украину, он рано или поздно приедет в Москву

Визит президента Украины в Москву — это вопрос времени, он все равно состоится. Об этом сегодня, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», — заявил он.

Путин также подчеркнул, что заявления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны оскорбительны для всех, кто дорожит героическим прошлым народа Украины.

«Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа».

Президент также отметил, что у России нет разногласий с народом Украины, во всем виновата правящая верхушка страны:

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине».
# Россия
По материалам: eadaily.com

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