Путин: политическая система страны должна иметь много точек опор

Анастасия Иванова

Политическая система страны не должна опираться только на главу государства, она должна иметь много точек опор и развиваться вместе с обществом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".