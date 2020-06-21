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Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения

Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения
В России надо серьезно улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения, внедрять цифровизацию и укреплять кадровый потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена, ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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