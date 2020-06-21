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Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Президент Владимир Путин считает, что чиновники, которые призваны служить людям, не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние — это просто неприлично, потому что сотни тысяч россиян живут очень скромно.


"Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", — сказал Путин в интервью, которое появилось в эфире телеканала "Россия-1".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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