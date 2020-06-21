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Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву

Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву

Президент России Владимир Путин заявил, что считает неизбежным визит руководства Украины в Москву. Эта фраза прозвучала в эфире программы "Россия. Кремль. Путин".

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос – когда. Но мы подождем", – сказал он.

Глава государства также прокомментировал слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского по поводу роли СССР во Второй мировой войне.

"Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа", – добавил Путин.

Как сообщал Ruposters, ранее украинский президент назвал "возвращение Крыма обратно" единственным ключом к восстановлению отношений с Россией.

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По материалам: uposters.ru

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