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Путин заявил о необходимости поощрить молодых медиков

Путин заявил о необходимости поощрить молодых медиков

Молодые медики должны быть поощрены за работу с больными коронавирусом, правительству необходимо разработать предложения, заявил президент России Владимир Путин.

"В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.

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По материалам: uposters.ru

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