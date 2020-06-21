Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин: Защита интересов России предполагает поиск компромиссов с партнерами

Путин: Защита интересов России предполагает поиск компромиссов с партнерами

Путин: Защита интересов России предполагает поиск компромиссов с партнерами

Защита национальных интересов России включает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», анонс которого был показан сегодня на телеканале «Россия-1».

«Вы знаете, был период, когда Россия, как это ни грустно сказать, не смела заявить о своих национальных интересах. То, что мы это начали делать в начале 2000-х годов, я уверен, здесь нет ничего необычного, запредельного и не отвечающего мировой практике. Просто далеко не все страны, не все государства имеют такую привилегию — бороться за свои интересы. Между эгоизмом и защитой собственных национальных интересов огромное расстояние. Потому что эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами», — констатировал российский лидер.

Как сообщало ИА Newstes , на этой неделе в американском журнале National Interest президент России Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне, где отметил, что ряд партнеров РФ еще не готовы к совместной работе по установлению правды об этом событии. Вместо этого они занимаются информационными атаками на Москву.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В России дополнительно выделят более 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах
В России дополнительно выделят более 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Кенсингтонский дворец представил новые снимки принца Уильяма с детьми
Кенсингтонский дворец представил новые снимки принца Уильяма с детьми
Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона
Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона
Российский бизнесмен назвал причину разблокировки Telegram
Российский бизнесмен назвал причину разблокировки Telegram
Генералы признали польские Т-72 эффективным оружием
Генералы признали польские Т-72 эффективным оружием
Путин: Защита интересов России предполагает поиск компромиссов с партнерами
Путин: Защита интересов России предполагает поиск компромиссов
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
В России от коронавируса умерли 8111 человек
В России от коронавируса умерли 8111 человек
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Еще по теме

Путин заявил, что Россия продолжит мирное освоение Арктики
Путин придумал определение национальных интересов русского человека
Нарышкин: России нужно усилить сотрудничество с проверенными партнерами
Путин назвал условия сотрудничества России с иностранными партнерами