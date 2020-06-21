Путин: Защита интересов России предполагает поиск компромиссов с партнерами

Алексей Вольцев

Защита национальных интересов России включает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», анонс которого был показан сегодня на телеканале «Россия-1».

«Вы знаете, был период, когда Россия, как это ни грустно сказать, не смела заявить о своих национальных интересах. То, что мы это начали делать в начале 2000-х годов, я уверен, здесь нет ничего необычного, запредельного и не отвечающего мировой практике. Просто далеко не все страны, не все государства имеют такую привилегию — бороться за свои интересы. Между эгоизмом и защитой собственных национальных интересов огромное расстояние. Потому что эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами», — констатировал российский лидер.

Как сообщало ИА Newstes , на этой неделе в американском журнале National Interest президент России Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне, где отметил, что ряд партнеров РФ еще не готовы к совместной работе по установлению правды об этом событии. Вместо этого они занимаются информационными атаками на Москву.