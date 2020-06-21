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Раскрыт способ меньше есть

Раскрыт способ меньше естьФото: Pixabay

Доктор медицинских наук Василий Генералов раскрыл в интервью радио Sputnik способ меньше есть.

Так, если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Причиной такого сбоя может быть качество пищи. По его словам, поможет переход от фастфуда к здоровой пище. Это произойдет из-за восстановления вкусовых рецепторов.

Он отметил, что существует теория о том, что чем ниже порог вкусовой чувствительности, тем больше человек потребляет продукты. «А чем больше вы их потребляете, тем выгоднее это пищевым компаниям», — заметил он.

«К счастью, рецепторы имеют тенденцию к очищению», — пояснил Генералов. По его словам, нужно перейти на естественные продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зеленые салаты.

Специалист отметил, что спустя время человек получит совершенно новые вкусовые ощущения от привычных блюд. «Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились, и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть», — рассказал он.

Ранее диетологи из британского центра Cambridge Weight Plan рассказали, как можно сбросить вес за 14 дней после самоизоляции. В первую очередь, диетологи советуют отказаться от доставленных из ресторанов блюд и полуфабрикатов в пользу самостоятельно приготовленной домашней пищи. Специалисты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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