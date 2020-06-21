"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за COVID-19

Лидия Мартынова

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) не стали отменять матчи из-за вспышки коронавируса в "Динамо" и "Ростове", говорится в совместном заявлении РФС и РПЛ.

В заявлении говорится, что случаи заболевания футболистов коронавирусом не являются форс-мажором, из-за чего возможности принимать решение о переносе матчей без согласования с клубами РПЛ нет.

"Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, Лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона", – говорится в сообщении в Telegram.

РФС и РПЛ выразили надежду, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении, главным для них должна быть безопасность игроков.

"Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволить снизить риски до минимума и доиграть чемпионат", – указано в заявлении.

Ранее у троих футболистов "Динамо" был выявлен коронавирус. До этого на карантин ушел основной состав "Ростова".

сообщило, что стала известна дата проведения чемпионата Европы-2021.