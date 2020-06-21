"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

Лидия Мартынова

"Роскосмос" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370 тысяч рублей в месяц.

Об этом писала "Новая газета". По словам ее источников, по итогам внутрикорпоративного аудита выяснилось, что с 2018 года в Объединенной ракетно-космической корпорации не реализовали ни один из профильных проектов, а сама корпорация тащит за собой многомиллионные убытки. При этом средняя зарплата в 2019 году составляла 370 тысяч рублей, а двумя годами ранее — 523 тысячи.

В "Роскосмосе" отметили, что служба внутреннего аудита регулярно проверяет предприятия ракетно-космической промышленности.

"Результаты таких проверок напрямую доводятся до генерального директора "Роскосмоса", — заявили в пресс-службе.

Объединенная ракетно-космическая корпорация создавалась как холдинговая структура, которая объединит под собой всю промышленность при сохранении Федерального космического агентства и тем самым разделит полномочия исполнителя и заказчика. Однако позже эти задачи объединили под вновь созданной госкорпорацией "Роскосмос". В последние годы Объединенная ракетно-космическая корпорация занимается вопросами диверсификации в ракетно-космической отрасли.

Как следует из отчета "Роскосмоса", в самой госкорпорации зарплата за 2018 год составила в среднем порядка 400 тысяч рублей в месяц.