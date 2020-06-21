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Россияне увидели редкое солнечное затмение и показали его на фото

Россияне увидели редкое солнечное затмение и показали его на фотоСолнечное затмение в НовосибирскеФото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Российские пользователи Twitter показали фотографии редкого кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было увидеть в воскресенье, 21 июня. На территории страны можно было наблюдать разные фазы затмения, наибольшую из них — в Алтайском крае, Республике Тыва и Республике Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.

Некоторым юзерам по разным причинам не удалось увидеть затмения, что их расстроило.

По данным специалистов, в текущем году астрономическое явление пришлось на день летнего солнцестояния. В следующий раз даты событий в XXI веке совпадут в 2039 году.

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По материалам: lenta.ru

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