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Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем

Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
. Рыбак случайно нашел в реке Сар на северо-западе Испании гранитную скульптуру Девы Марии с младенцем, возраст которой предположительно составляет около 700 лет, сообщает The Guardian.

"На рыбалке я поскользнулся на камне и заметил, что он квадратный, что очень странно для реки, но когда я присмотрелся повнимательнее, я различил накидку, голову и понял, что нашел что-то необычное", — рассказал местный житель Фернандо Брей испанской газете Voz de Galicia.

Поросшую мхом статую достали из реки в пригороде Сантьяго-де-Компостела и отправили Музей паломничества.


"По обеим сторонам от Девы Марии на уровне плечей – ангелы. Они сильно потертые, но лица можно разобрать", — говорится в заявлении муниципальных властей.

Пьедестал скульптуры украшен цветком с четырьмя лепестками и листьями аканта. Лицо не сохранилось ни у Девы Марии, ни у младенца.


Власти планируют изучить находку, чтобы определить ее культурную и историческую ценность, а также понять, откуда она взялась, как оказалась в реке и как пролежала там незамеченной столько времени.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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