Самый критический день лета: затмение, новолуние и солнцестояние 21 июня 2020 года

Вадим Карасев

Сегодня самый важный день лета, потому что он пройдет под влиянием солнечного затмения и солнцестояния. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы правильно спланировать дела на это воскресенье.

В такие дни люди могут испытывать недостаток удачи, поэтому первое, о чем стоит побеспокоиться — это о ее привлечении. Сильные заговоры на везение помогут сделать день более успешным и обойти стороной неприятности.

Летнее солнцестояние 21 июня

Это очень яркое и важное событие, которое происходит раз в год и которое означает, что начинается астрономическое лето. В этот день энергетика Солнца максимально мощная.

Летнее солнцестояние еще с древности считалось разными народами и культурами очень важным днем. Это всегда был день большой удачи, радости и позитива. В этот раз ситуация немного иная, ведь в этот день будет еще и затмение с Новолунием.

Кольцевое солнечное затмение 21 июня

Сегодня Солнце закроется Луной, но не полностью. Луна как бы будет внутри солнечного диска. Такое затмение называется кольцевым. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, чем опасны такие затмения.

Из-за затмения сегодняшний день можно считать напряженным. Пройдет затмение в Знаке Рака. Это значит, что проблемы затронут больше всего сферу любви, общения и дружбы.

Не стоит забывать и о том, что солнечные затмения всегда происходят в Новолуние. Данный день лунного календаря всегда отличается особой энергетикой. Из-за этого кольцеобразное затмение можно считать временем, благоприятным для перемен. Не стоит сидеть без дела 21 числа.

Почему 21 июня — самый критический день лета

Все дело в том, что солнцестояние и затмение Солнца — это два полярных события, которые абсолютно противоречат друг другу в плане энергетики. Солнцестояние — это расцвет солнечных сил, день наивысшего расположения Солнца над горизонтом. Это должен быть день радости и счастья.

Затмение, да еще и кольцеобразное (самое опасное и редкое из всех) — это событие, при котором доминирует ночное солнце — Луна. Это очень опасное явление, которое должно принести людям всего мира много проблем и неурядиц.

Получается, что сегодня встречаются две мощные силы, которые противостоят друг другу. Люди же будут словно между молотом и наковальней. Когда перемешиваются позитивная и отрицательная энергетики, в мире происходит то же самое — хаос. Становится очень трудно отделить плохое от хорошего, доброе от злого, черное от белого. Это значит, что в этот день желательно оставаться внутри своей зоны комфорта и не сталкиваться с испытаниями. Не стоит спорить с людьми, встревать в конфликты.

Это идеальное время для того, чтобы побыть наедине с собой, потому что энергия окружающего мира будет постоянно сбивать нас с пути, заставлять делать то, что мы совсем не хотим делать. Важно провести день в спокойствии и размеренном поиске истины.

Если побыть дома наедине не получится, нужно вооружиться безразличием к провокациям окружающих людей. Это полезно для всех, кто собирается работать в это воскресенье. Сегодня не лучший день для проявления эмоций. Лучше сдерживать их и не рассказывать никому о своих планах и мыслях.