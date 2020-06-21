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Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы

Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы во Второй мировой войне и отложенные по причине глобальной эпидемии коронавируса, пройдут в южной столице Сербии, городе Ниш, 22 и 23 июня.

Почетными гостями события станут посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко и военный атташе России в Сербии генерал-майор Александр Зинченко.

В рамках мероприятия в понедельник, 22 июня, на площади Короля Милана под звуки песни «Священная война» будет создана световая проекция памятника «Родина-мать зовет», а затем состоится показ российской киноленты «Брестская крепость».

В программу второго дня торжеств войдут официальные встречи российской делегации с городскими властями Ниша, совместное возложение венков к памятнику советским воинам и у концлагеря «Црвени крст», посещение выставки о нападении нацистской Германии на СССР, вечерняя музыкальная программа с участием сербского певца и телеведущего Марко Долаша и праздничный салют.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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