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Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона

Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил РИА Новости, что пока не собирается покидать свой пост, сейчас он находится в театре на репетиции.

"Когда уйду и куда уйду, никто не знает. Но сейчас сижу в театре и репетирую", - сказал он.

Он отметил, что слухи о его уходе ходят давно. "Когда-нибудь, конечно, придется уходить, но куда - на тот свет или в другое место - не знаю", - заключил Ширвиндт.


Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Ширвиндт уйдет с поста худрука театра и останется в почетной должности президента.


"Вчера мы встречались с Александром Анатольевичем, и разговора об этом не было. Во всяком случае этот сезон Александр Анатольевич доработает до конца на посту художественного руководителя. Сегодня у нас предстоит встреча с главой департамента культуры города Москвы Александром Кибовским, о чем конкретно пойдет речь, я пока сказать не могу. Все будет известно чуть позже", - сказал директор Театра Сатиры Мамед Агаев.

Ранее в интервью РИА Новости Ширвиндт сообщал, что к определенному возрасту невольно начинаешь задумываться об уходе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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