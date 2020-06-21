Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки (фото, видео)

Анастасия Иванова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После сильнейшего дождя во Львове жители пересели на более подходящий транспорт. В Сиховском районе города был замечен мужчина на надувной лодке

Счастливый обладатель водного транспорта ловко лавировал по затопленным улицам Трилевского и Вернадского.

В городе говорят, что улицы превратились в реки из-за забившейся ливневой канализации. Решетки водостоков были заполнены мусором и упавшими ветками.

Перед разразившейся грозой львовяне могли наблюдать непривычной формы тучи, нависшие над городом. Похожее природное явление видели над Одессой.

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