Сильный ливень затопил Львов: на улицах заметили лодки (фото, видео)
Сегодня, 09:56 Анастасия Иванова
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
После сильнейшего дождя во Львове жители пересели на более подходящий транспорт. В Сиховском районе города был замечен мужчина на надувной лодке
Счастливый обладатель водного транспорта ловко лавировал по затопленным улицам Трилевского и Вернадского.
В городе говорят, что улицы превратились в реки из-за забившейся ливневой канализации. Решетки водостоков были заполнены мусором и упавшими ветками.
Перед разразившейся грозой львовяне могли наблюдать непривычной формы тучи, нависшие над городом. Похожее природное явление видели над Одессой.
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По материалам: fakty.ua