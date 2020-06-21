Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Происшествия » Следствие по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, завершено

Следствие по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, завершено

Следствие по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, завершено

Закончилось предварительное следствие по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял 8 военнослужащих в воинской части Забайкальского края.

О том, что подписан протокол о завершении предварительного следствия, рассказал адвокат фигуранта Равиль Тугушев. Он сообщил, что примерно с двадцать девятого июня следователи начнут знакомить его и Рамиля Шамсутдинова с материалами уголовного дела.

Известно, что ранее гарнизонный суд Читы оставил срочника под арестом до двадцать пятого сентября. Шамсутдинова обвиняют в убийстве двух и более лиц и в покушении на убийство.

В военном ведомстве страны заявили, что военнослужащий устроил стрельбу из-за "личных обстоятельств" на почве нервного срыва.

Осенью прошлого года в в/ч ЗАТО Горный в Забайкалье произошло чрезвычайное происшествие. 25 октября Рамиль Шамсутдинов во время смены караула расстрелял из табельного оружия своих сослуживцев.В результате стрельбы были убиты 8 человек — 2 офицера, 5 срочников и один контрактник, 2 человека ранены, сообщает ТАСС.

Читайте также: В Ингушетии в перестрелке погибло 4 человека
# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Премьер Японии захотел изменить Конституцию
Премьер Японии захотел изменить Конституцию
День медработника: президент России наградил медиков орденами и медалями
День медработника: президент России наградил медиков орденами
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Что нельзя хранить дома: 15 народных примет, которые важно знать
Что нельзя хранить дома: 15 народных примет, которые важно знать
В России провели почти 17 миллионов тестов на COVID-19
В России провели почти 17 миллионов тестов на COVID-19
Российские продавцы потеряют триллионы рублей
Российские продавцы потеряют триллионы рублей
Коалиция США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке
Коалиция США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке
Путин заявил о необходимости поощрить молодых медиков
Путин заявил о необходимости поощрить молодых медиков
Битва платьев: Евгения Борзых против Натальи Османн
Битва платьев: Евгения Борзых против Натальи Османн
Выпуск вакцины от коронавируса в России начнется осенью — Минобороны
Выпуск вакцины от коронавируса в России начнется осенью — Минобороны

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска

Еще по теме

Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника
Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Поводом для бойни в Забайкалье назвали попытку заставить солдата мыть полы