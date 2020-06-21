Следствие по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, завершено

Вадим Карасев

Закончилось предварительное следствие по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял 8 военнослужащих в воинской части Забайкальского края.

О том, что подписан протокол о завершении предварительного следствия, рассказал адвокат фигуранта Равиль Тугушев. Он сообщил, что примерно с двадцать девятого июня следователи начнут знакомить его и Рамиля Шамсутдинова с материалами уголовного дела.

Известно, что ранее гарнизонный суд Читы оставил срочника под арестом до двадцать пятого сентября. Шамсутдинова обвиняют в убийстве двух и более лиц и в покушении на убийство.

В военном ведомстве страны заявили, что военнослужащий устроил стрельбу из-за "личных обстоятельств" на почве нервного срыва.

Осенью прошлого года в в/ч ЗАТО Горный в Забайкалье произошло чрезвычайное происшествие. 25 октября Рамиль Шамсутдинов во время смены караула расстрелял из табельного оружия своих сослуживцев.В результате стрельбы были убиты 8 человек — 2 офицера, 5 срочников и один контрактник, 2 человека ранены, сообщает ТАСС.

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