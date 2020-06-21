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СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о волшебниках

СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о волшебниках
РИА Новости. СМИ узнали, что создатели анимационного фильма студии Walt Disney "Зверополис" (2016 год) Байрон Ховард и Джаред Буш работают над новым проектом, сообщает Collider.

По информации источника, предварительно новый мультфильм назвали Encanto ("Очарование"). Действие будет происходить в Бразилии, где живет молодая девушка и ее семья. Родные главной героини обладают магическими способностями, а она — нет.

Инсайдер уточнил, что песни напишет американский композитор Лин-Мануэль Миранда, который создал музыку к "Моане" (2016 год), "Мэри Поппинс возвращается" (2018 год), а также бродвейским мюзиклам "На высотах" и "Гамильтону".


Сценарием займется Джаред Буш вместе с драматургом Чариз Кастро Смит. Продюсерами мультфильма назначили Кларка Спенсера, который тоже работал над "Зверополисом", а также "Вольтом" (2008 год) и "Ральфом" (2012 год), и Иветт Мерино Флорес ("Город героев", 2014 год).


Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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