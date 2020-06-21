СМИ: двое пострадавших при теракте в Рединге выписаны из больницы

Алексей Вольцев

Двое пострадавших в субботу в результате теракта в городе Рединг к настоящему моменту выписаны из больницы, а состояние третьего врачи оценивают как стабильное. Об этом пишет ТАСС.

Накануне в центре Рединга 25-летний мужчина напал с ножом на отдыхающих в парке Форбери-гарденс, убив трех человек. Он был задержан полицейскими на месте происшествия. В воскресенье глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что атака признана терактом, за которым стоял преступник-одиночка.

Ранее сообщалось, что расследование преступления перешло в ведение особого полицейского управления, специализирующегося на борьбе с терроризмом.