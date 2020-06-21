СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы

Анастасия Иванова

Задержанный сегодня, 21 июня, в Москве либерал-активист, участник арт-группы «Война» и Pussy Riot Петр Верзилов планировал встать перед танком во время репетиции парада Победы. Об этом сообщила Русская служба BBC со ссылкой на друзей Верзилова.

Суть акции, по сведениям BBC, заключалась в том, чтобы встать перед танком во время репетиции парада и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь, который позже стал символом подавления студенческих протестов в Китае.

Петру Верзилову, по словам друзей, идея понравилась. Изначально они планировали провести акцию 14 июня и для этого даже сняли номер в отеле недалеко от Пушкинской площади. Но в назначенный день репетиция проходила без техники. Позже автор идеи, посоветовавшись с юристами, решил отказаться от участия в акции.

Вполне вероятно, что Петр Верзилов решил провести акцию самостоятельно, указывает BBC.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня сотрудники Центра «Э» задержали Петра Верзилова в рамках проверочных мероприятий. Утром к нему пришли с обыском, но поскольку дверь он не открывал,то ее пришлось взломать. Сам Верзилов в это время вел прямую трансляцию из своей квартиры, взывая к представителям дружественных СМИ о помощи и рассказывая, что дверь его квартиры «ломают силовики». Никто не отозвался, но сообщение о пропаже активиста-общественника тут же появилось в разных либеральных изданиях и телеграм-каналах.