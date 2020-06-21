Сотрудники предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Несколько сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа заразились коронавирусом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на директора штаба по коммуникациям Тима Мерта.
По протоколам безопасности тесты на COVID-19 проводятся всем членам штаба перед мероприятиями. Всего были проведены сотни тестов, заверил Мерт. Положительный результат они показали у шести сотрудников «передовой группы», которые готовили первый после длительного перерыва предвыборный митинг в Оклахоме.
Их отправили на карантин. Также на митинге не должны присутствовать люди, близко контактировавшие с зараженными. Кроме того, перед началом мероприятия у всех сотрудников измерят температуру, а также выдадут им антисептики для рук и маски, заявил Мерт.
Как сообщает NBC News, в ходе митинга большинство сторонников Трампа не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс высказывали опасения из-за угрозы распространения инфекции на митинге с участием 19 тысяч человек на закрытой арене. В Белом доме ответили, что граждане будут самостоятельно принимать решение об участии в мероприятии и необходимости носить маски.