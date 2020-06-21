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Сотрудники предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом

Сотрудники предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусомДональд ТрампФото: Leah Millis / Reuters

Несколько сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа заразились коронавирусом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на директора штаба по коммуникациям Тима Мерта.

По протоколам безопасности тесты на COVID-19 проводятся всем членам штаба перед мероприятиями. Всего были проведены сотни тестов, заверил Мерт. Положительный результат они показали у шести сотрудников «передовой группы», которые готовили первый после длительного перерыва предвыборный митинг в Оклахоме.

Их отправили на карантин. Также на митинге не должны присутствовать люди, близко контактировавшие с зараженными. Кроме того, перед началом мероприятия у всех сотрудников измерят температуру, а также выдадут им антисептики для рук и маски, заявил Мерт.

Как сообщает NBC News, в ходе митинга большинство сторонников Трампа не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс высказывали опасения из-за угрозы распространения инфекции на митинге с участием 19 тысяч человек на закрытой арене. В Белом доме ответили, что граждане будут самостоятельно принимать решение об участии в мероприятии и необходимости носить маски.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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