"Спасибо врачам" : активисты "Волонтерской Роты" создали масштабное граффити с поздравлением медиков

Вадим Карасев

Ко Дню медработника активисты движения "Волонтерская Рота" нарисовали масштабное граффити с поздравлением медиков "Спасибо врачам" на ВДНХ в Москве.

21 июня на Октябрьской площади у 75-го павильона ВДНХ по инициативе активистов Движения появилось масштабное граффити, приуроченное ко Дню медика. Граффити "Спасибо врачам" занимает площадь 2400 квадратных метров, на нем изображено сердце пациента, которое через стетоскоп передает слова благодарности на разных языках медикам всего мира за их доблестный труд.

Как отмечают организаторы, граффити они рисовали несколько дней. Там же расположен арт-объект, представляющий собой большое стеклянное сердце. В него все желающие смогут опустить открытки с теплыми пожеланиями медицинским работникам и выразить свою благодарность. Открытки для заполнения и футболки с изображением граффити будут раздавать волонтеры всем участникам акции.



