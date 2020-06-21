США нападут на Россию со стороны Северного полюса — военный эксперт
Соединенные Штаты более 70 лет отрабатывают нанесение воздушных ударов по России через Северный полюс. Об этом изданию «Известия» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его мнению, в настоящее время арктическое направление является для таких атак оптимальным, и именно со стороны Северного полюса России больше всего стоит опасаться ударов противника.
Он отметил, что данное направление стало актуальным еще во времена Советского Союза. Раньше большая плотность систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора мешала бомбардировщикам США проникнуть на Урал через европейскую территорию.
Он также отметил высокую активность американской стратегический авиации в Арктике. Эксперт расценивает участившиеся полеты ВВС США как стремление повысить уровень их боевой подготовки. Однако, отметил Шурыгин, у России есть ответ на подобные действия американских военных.
Как сообщало ИА Newstes, по мнению украинского консалтинговой компании Defense Express, стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США способны нанести ракетный удар по России без захода в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» зону воздушного пространства.
В компании считают, что дальности пуска крылатых ракет вполне хватит для атаки «на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири».