США нападут на Россию со стороны Северного полюса — военный эксперт

Влада Некрасова

Соединенные Штаты более 70 лет отрабатывают нанесение воздушных ударов по России через Северный полюс. Об этом изданию «Известия» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его мнению, в настоящее время арктическое направление является для таких атак оптимальным, и именно со стороны Северного полюса России больше всего стоит опасаться ударов противника.

«Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — сказал эксперт.

Он отметил, что данное направление стало актуальным еще во времена Советского Союза. Раньше большая плотность систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора мешала бомбардировщикам США проникнуть на Урал через европейскую территорию.

«Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны», — сказал Шурыгин.

Он также отметил высокую активность американской стратегический авиации в Арктике. Эксперт расценивает участившиеся полеты ВВС США как стремление повысить уровень их боевой подготовки. Однако, отметил Шурыгин, у России есть ответ на подобные действия американских военных.

Как сообщало ИА Newstes, по мнению украинского консалтинговой компании Defense Express, стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США способны нанести ракетный удар по России без захода в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» зону воздушного пространства.

В компании считают, что дальности пуска крылатых ракет вполне хватит для атаки «на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири».