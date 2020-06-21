Стало известно о рукоприкладстве Ефремова

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Театральный режиссер и продюсер Валерий Сергеев рассказал в эфире телепередачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» о рукоприкладстве российского актера Михаила Ефремова.

Также Сергеев отметил, что артист был хроническим алкоголиком. По его словам, это стало известно еще 30 лет назад. При этом 20 лет назад, когда Галина Волчек назначила Ефремова художественным руководителем театра «Современник», он устроил так называемые «пьяные гастроли» в Сочи в 1991 году.

«Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин», — рассказал Сергеев, не уточнив, о ком именно идет речь.

Ранее художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт, друживший с отцом Михаила Ефремова, режиссером Олегом Ефремовым, рассказал о его пьяных выходках в своей книге «Опережая некролог». Он признался, что спасать Ефремова из неприятностей ему приходилось часто. Ширвиндт также рассказал, что актер ненавидел роскошь, и поэтому иногда после употребления алкоголя мог царапать и бить ногами автомобили около театра, в том числе и свой.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.