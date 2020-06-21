Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о рукоприкладстве Ефремова

Стало известно о рукоприкладстве ЕфремоваФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Театральный режиссер и продюсер Валерий Сергеев рассказал в эфире телепередачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» о рукоприкладстве российского актера Михаила Ефремова.

Также Сергеев отметил, что артист был хроническим алкоголиком. По его словам, это стало известно еще 30 лет назад. При этом 20 лет назад, когда Галина Волчек назначила Ефремова художественным руководителем театра «Современник», он устроил так называемые «пьяные гастроли» в Сочи в 1991 году.

«Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин», — рассказал Сергеев, не уточнив, о ком именно идет речь.

Ранее художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт, друживший с отцом Михаила Ефремова, режиссером Олегом Ефремовым, рассказал о его пьяных выходках в своей книге «Опережая некролог». Он признался, что спасать Ефремова из неприятностей ему приходилось часто. Ширвиндт также рассказал, что актер ненавидел роскошь, и поэтому иногда после употребления алкоголя мог царапать и бить ногами автомобили около театра, в том числе и свой.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции
Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции
Стало известно о рукоприкладстве Ефремова
Стало известно о рукоприкладстве Ефремова
Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность
Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность
Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения
Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни
Иск Игнатьева к Путину останется без рассмотрения — юрист
Иск Игнатьева к Путину останется без рассмотрения — юрист
Самый критический день лета: затмение, новолуние и солнцестояние 21 июня 2020 года
Самый критический день лета: затмение, новолуние и солнцестояние
Президент поблагодарил медиков, мужественно выполнявших долг в период испытаний
Президент поблагодарил медиков, мужественно выполнявших долг в период
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Канделаки ответила Собчак на критику веса и назвала ее ханжой с опухшим лицом
Канделаки ответила Собчак на критику веса и назвала ее ханжой с
Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию
Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска

Еще по теме

Друг отца Ефремова вспомнил о его пьяных выходках
Стало известно о погибшей в ДТП по вине пьяного водителя семье адвоката Ефремова
Главный нарколог России рассказал о пьянстве Ефремова
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась принимать его извинения