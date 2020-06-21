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Суда «Северного потока — 2» и Черноморский флот разошлись в Средиземноморье

Суда «Северного потока — 2» и Черноморский флот разошлись в Средиземноморье

Суда «Газпром флота», которые будут участвовать в достройке «Северного потока — 2», и сопровождавшие их из Индийского океана корабли Черноморского флота разошлись в Средиземном море. Одни продолжили путь в Балтийское море, другие — взяли курс к берегам Сирии.

Вчера, 20 июня, после обеда суда снабжения «Остап Шеремета» и «Остап Сидоренко» вышли из Суэцкого канала в Средиземное море и на скорости 12 узлов взяли курс на Гибралтар, по данным навигационного портала Vesselfinder. Туда они должны прибыть 30 июня, после чего продолжат путь в Балтийское море.

Иллюстрация: vesselfinder.com.
Иллюстрация: vesselfinder.com.

Еще раньше, на полтора часа, Суэцкий канал покинула сопровождавшая их группа Черноморского флота — фрегат «Адмирал Григорович» и буксир «профессор Николай Муру». Они взяли курс в другую сторону — к берегам Сирии, где находились до отбытия в Индийский океан.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Выход кораблей в Средиземное море подтвердили и в Черноморском флоте. «В настоящее время экипажи завершили прохождение Суэцкого канала и возвращаются в Средиземное море, где продолжат нести службу в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в дальней морской зоне», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Южного военного округа. Там сообщили, что при прохождении Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива, Аденского залива и Индийского океана моряки фрегата «Адмирал Григорович» и буксира «Профессор Николай Муру» приобрели опыт плавания и эксплуатации корабельного и судового вооружения, технических средств и оборудования в южных широтах.

Напомним, что корабли взяли на сопровождение суда для «Северного потока — 2» у порта Коломбо на Шри-Ланке в Индийском океане. Также, под охраной кораблей ВМФ России, от острова до Балтийского моря добирался трубоукладчик «Академик Черский». Но если тот пошел в обход Африки, то суда снабжения пошли по короткому пути.

«Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» — новые суда снабжения «Газпром флота». В их задачи входит в том числе обеспечение работ при строительстве газопроводов. Сейчас в немецком порту Мукран находятся российские трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна». Очевидно, они будут укладывать «Северный поток — 2» по двум веткам одновременно. Для этого каждому из них понадобится не менее двух судов обеспечения, которые также непросто найти из-за санкций США. Они будут доставлять трубы и материалы из Мукрана и дежурить у трубоукладчиков, обеспечивая в том числе охранную зону работ. Таким образом, «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» смогут обеспечить работу «Академика Черского».

Косвенным подтверждением того, что суда следуют на достройку «Северного потока — 2», может быть объявление «Газпром флота», которое он разместил на электронной торговой площадке «Газпромбанка». В нем компания сообщила о ценовом запросе на закупку 15 телевизоров с указанием судна «Остап Шеремета» и доставкой груза в Калининград. В июле же «Газпром флот» проведет тендер на закупку манометров для дыхательного аппарата сжатого воздуха «Омега-С» для «Остапа Шереметы» и «Ивана Сидоренко» с их поставкой в Санкт-Петербург, по данным OTC.

США угрожают новыми санкциями участникам «Северного потока — 2», в том числе по судам снабжения, что в очередной раз подтверждает участие «Ивана Сидоренко» и «Остапа Шереметы» в достройке «Северного потока — 2».

Ранее ИА Newstes сообщало, что основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены. Сейчас же Датское энергетическое агентство рассматривает заявку оператора «Северного потока — 2» на использование трубоукладчика с якорным позиционированием, которым является «Фортуна». До середины июля в Копенгагене пообещали дать ответ.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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