Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 июня 2020 года

Вадим Карасев

Июнь подходит к концу, и наступает время подведения промежуточных итогов, а также выбора новых целей. Расклад карт Таро на неделю с 22 по 28 июня поможет уберечься от промахов и с успехом завершить первый летний месяц.

Расклады карт Таро — это не только способ заглянуть в будущее и получить ценные подсказки, но и прекрасная тренировка интуитивных способностей. Каждый Аркан приоткрывает завесу тайны и дает ценные уроки. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют соотнести советы Арканов с происходящими в жизни событиями, чтобы точно знать о том, что ожидает в ближайшие семь дней.

Овен





В начале недели, судя по карте «Император», Овны смогут достичь новых высот в деловой среде. Аркан говорит о мудрости и умении грамотно расставлять приоритеты, что поможет Овнам занять руководящие должности и зарекомендовать себя в лучшем свете.

Аркан «Дурак» в раскладе предупреждает Овнов об опасности. По этой карте в середине недели нельзя терять бдительность, даже если дела идут прекрасно. Халатное отношение к работе может стать причиной промахов и убытков.

Карта «Колесо фортуны» сулит Овнам позитивные перемены, а значит, не стоит паниковать, если события будут идти не по плану. Умение выжидать позволит вовремя найти путь, ведущий к счастью и благополучию.

Телец





Тельцам в начале недели по карте «Влюбленные» предстоит что-то поменять в жизни. Аркан сулит перемены к лучшему, поэтому Тельцам не стоит бояться. Оставив за спиной сомнения и слушая свое сердце, получится привлечь благополучие.

«Отшельник» в раскладе — карта временной остановки. По этой карте Тельцы смогут взять паузу, чтобы восстановить силы, скорректировать планы на ближайшие дни и найти способ изменить жизнь к лучшему.

Аркан «Дьявол» говорит о сомнительных приключениях, которые могут стать разрушительными для Тельцов. Согласно этой карте, в выходные дни не стоит подаваться на провокации и участвовать в авантюрах, особенно если речь идет о финансовых операциях.

Близнецы





Близнецы по карте «Суд» в начале недели смогут получить желаемое, если не будут медлить. Аркан указывает на успехи, но лишь в том случае, если Близнецы будут поступать честно и не станут отказываться от цели из-за временных трудностей.

Карта «Повешенный» предупреждает о преградах, которые важно преодолеть с высоко поднятой головой. В сложившейся ситуации важно соблюдать осторожность и не повторять ошибок прошлого. Позитивный настрой и умение приспосабливаться позволят быстро разрешить проблемы.

Аркан «Луна» — знак внутренних сомнений и страхов. Он означает, что в конце недели Близнецам важно доверять своей интуиции, а также научиться противостоять манипуляторам и завистникам.

Рак





По карте «Императрица» Раки смогут добиться успехов, если перестанут торопиться и браться за несколько дел одновременно. Аркан указывает на необходимость определиться с целью и не спеша продвигаться к ее осуществлению.

Карта «Колесница» означает, что Раки с 24 июня смогут преуспеть в любом деле, если перестанут медлить и сомневаться. У них есть и силы, и навыки, чтобы покорить намеченную вершину, а значит, наступает пора активных действий.

Аркан «Повешенный» указывает Ракам на то, что некоторые дела или задачи решить сразу не получится. Ракам потребуется некоторое время, чтобы найти причину, по которой происходит задержка. Такая работа убережет от промахов в будущем.

Лев





Карта «Звезда» открывает неделю и сулит Львам удачу во всех начинаниях. Считается, что этот Аркан ведет к успеху, а значит, с понедельника Львам стоит обращать внимание на знаки судьбы.

«Умеренность» в раскладе — карта, предупреждающая о том, что спешка может привести к печальным последствиям. Львам не нужно торопиться с выводами, чтобы принимать взвешенные и мудрые решения, которые станут залогом успешно выполненной работы.

Карта «Дьявол» говорит об опасности, и по ней Львам нельзя потакать своим слабостям и дурным привычкам. В выходные дни будет множество соблазнов, и если Львы не будут осторожны, то рискуют как потерять часть накоплений, так и подорвать свой авторитет в глазах окружающих.

Дева





Девам карта «Смерть» принесет позитивные перемены, если они смогут поменять свое отношение к происходящему. Нельзя забывать о том, что мысли материальны и от настроя зависит многое. Оптимизм поможет преодолеть временные трудности.

Карта «Солнце» сулит Девам отличную середину недели, и уже со среды можно смело покорять новые вершины или же наслаждаться очередным успехом. По этому Аркану в жизни происходят лишь позитивные события.

Аркан «Колесница» в раскладе указывает Девам на то, что они с легкостью смогут взять контроль над любыми обстоятельствами, если перестанут сомневаться в своих силах и примутся за дела без промедления.

Весы





По карте «Маг» Весам в начале недели необходимо настроиться на неординарный подход к решению задач. Аркан говорит об успехах, которые придут, если не сомневаться в своих силах и не бояться внедрять новшества не только в работу, но и в повседневную жизнь.

Аркан «Звезда» в раскладе — счастливый знак, благодаря которому Весы смогут прийти к поставленной цели без задержек. По этой карте преград больше нет, а значит, можно смело браться даже за самые сложные дела.

Согласно карте «Верховная жрица», Весам предстоит принимать взвешенные и мудрые решения, оставив спешку. Совет карты — прислушиваться к себе, чтобы интуитивно выбрать верное направление и не ошибиться под давлением окружающих.

Скорпион





Аркан «Повешенный» несет в себе предупреждение. Скорпионам с понедельника могут не удаваться какие-то дела, и для того, чтобы продолжить их, нужно будет провести работу над ошибками.

По карте «Колесо фортуны» Скорпионов ожидают события, над которыми не получится взять контроль. Совет карты — выждать время, чтобы принять верные решения и со временем подчинить обстоятельства себе.

«Верховная жрица» в раскладе говорит о необходимости использования интуитивных способностей. Скорпионы в конце недели смогут обойти неприятности стороной, если прислушаются к предчувствиям и не станут игнорировать внутренний голос.

Стрелец





Аркан «Колесница» предвещает активное начало недели. По этой карте Стрельцы смогут привлечь в жизнь позитивные перемены, если перестанут сомневаться и бояться первого шага в неизвестность.

Со среды Стрельцам по карте «Луна» не стоит делиться своими планами с окружением. Среди знакомых могут оказаться завистники, которые способны навредить и не лучшим образом повлиять на исход затеянных дел.

Карта «Звезда» в раскладе говорит об удачном завершении недели. По этому Аркану цели достигаются, и Стрельцы после очередной победы смогут отдохнуть и набраться сил, не боясь, что дела выйдут из-под контроля.

Козерог





По карте «Влюбленные» Козероги в начале недели столкнутся с проблемой выбора. Сомнения и тревоги не должны стать препятствием, и Козерогам важно принять решение самостоятельно, чтобы найти верный путь к новым победам.

Карта «Правосудие» значит, что Козероги в середине июньской недели столкнутся с испытаниями и соблазнами. Приблизятся они к успеху или сделают шаг назад, зависит от их выбора, а значит, спешить с ним не нужно.

«Маг» в раскладе — карта, указывающая на прорыв. По этому Аркану смелые и неординарные решения упростят жизнь Козерогов, а значит, настала пора что-то менять и внедрять новшества в повседневность.

Водолей





Карта «Император» дает Водолеям возможность проявить себя. По этому Аркану мудрые и взвешенные решения приведут к новым успехам, а значит, нельзя торопиться и делать поспешные выводы. Честность и непредвзятость помогут справиться с самыми сложными задачами.

«Умеренность» в раскладе — карта, предсказывающая победу над обстоятельствами. По этому Аркану Водолеям нужно верно расставить приоритеты, чтобы заниматься первоочередными задачами, не отвлекаясь на мелочи.

Аркан «Смерть» сулит Водолеям избавление от стесняющих обстоятельств. По этой карте можно смело отказываться от общения с токсичными людьми, меняться к лучшему и прививать новые полезные привычки.

Рыбы





Карта «Правосудие» открывает последнюю неделю июня, и Рыбы по ней могут добиться справедливости, принимая взвешенные решения. Препятствия с пути исчезнут, если честно трудиться и не пытаться обманом привлечь в жизнь позитивные перемены.

Аркан «Звезда» считается одной из лучших карт. По ней Рыбы смогут беспрепятственно достичь успехов, если прислушаются к себе и перестанут сомневаться в собственных силах.

«Дьявол» в раскладе — карта, предупреждающая о неприятностях, но лишь в том случае, если Рыбы будут потакать дурным привязанностям и отказываться от дел в угоду развлечению и отдыху. В выходные дни важно сосредоточиться, чтобы удача не отвернулась.