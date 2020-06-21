Трамп обещает жесткие ограничения рабочих виз

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы для ограничения въезда на американскую территорию иностранных рабочих."Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало, и пояснил:"Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими".Вместе с тем Трамп отказался конкретизировать информацию.Напомним, что пмериканские власти с 24 февраля ужесточили выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.