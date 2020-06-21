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Трамп обещает жесткие ограничения рабочих виз

Трамп обещает жесткие ограничения рабочих виз
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы для ограничения въезда на американскую территорию иностранных рабочих.

"Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало, и пояснил:

"Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими".
Вместе с тем Трамп отказался конкретизировать информацию.

Напомним, что пмериканские власти с 24 февраля ужесточили выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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