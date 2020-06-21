Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни

Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни

Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезниФото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него неизлечимой болезни Паркинсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские СМИ предположили, что у главы государства имеются проблемы со здоровьем после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Трамп, подняв стакан с водой, придерживал его второй рукой, а потом, спускаясь по пологой рампе, шел скованно и почти держась за сопровождавшего его военного.

«Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой — у меня был неплохой загар. Я произнес речь, я отдавал честь час или больше», — заявил Трамп.

Кроме того, он пояснил, что держался за военного из-за того, что надел туфли на кожаной подошве. «Это была стальная рампа, без перил, как каток», — отметил американский президент. Он признался, что не смог бы спуститься без помощи, не упав на «пятую точку». По его словам, за три метра до конца спуска он поблагодарил генерала и быстро пошел дальше сам, но СМИ отрезали это.

Он также объяснил, что поддерживал стакан с водой второй рукой, поскольку «600 раз отдал честь». «А я не хочу пролить воду на галстук», — сказал он.

Трамп добавил, что ни одно СМИ не отметило, что он выступил с хорошей речью. «Это так нечестно. Они в числе самых нечестных людей на Земле. Плохие люди», — пожаловался лидер США.

В ходе своего выступления Трамп заявил, что американские военные больше не намерены восстанавливать другие государства и решать чужие конфликты. По словам американского лидера, США возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата заключается в обороне и решительной защите своей страны от внешних врагов. Он также отметил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место».

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции
Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции
Стало известно о рукоприкладстве Ефремова
Стало известно о рукоприкладстве Ефремова
Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность
Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность
Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения
Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни
Иск Игнатьева к Путину останется без рассмотрения — юрист
Иск Игнатьева к Путину останется без рассмотрения — юрист
Самый критический день лета: затмение, новолуние и солнцестояние 21 июня 2020 года
Самый критический день лета: затмение, новолуние и солнцестояние
Президент поблагодарил медиков, мужественно выполнявших долг в период испытаний
Президент поблагодарил медиков, мужественно выполнявших долг в период
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Канделаки ответила Собчак на критику веса и назвала ее ханжой с опухшим лицом
Канделаки ответила Собчак на критику веса и назвала ее ханжой с
Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию
Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска

Еще по теме

Трамп: Противники США начали милитаризацию космоса
Трамп не пояснил значение своих слов о «затишье перед бурей»
Трамп ушел с торжественного приема в Дананге, не поговорив с Путиным
Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у северокорейского лидера