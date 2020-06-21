Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни

Вадим Карасев

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него неизлечимой болезни Паркинсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские СМИ предположили, что у главы государства имеются проблемы со здоровьем после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Трамп, подняв стакан с водой, придерживал его второй рукой, а потом, спускаясь по пологой рампе, шел скованно и почти держась за сопровождавшего его военного.

«Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой — у меня был неплохой загар. Я произнес речь, я отдавал честь час или больше», — заявил Трамп.

Кроме того, он пояснил, что держался за военного из-за того, что надел туфли на кожаной подошве. «Это была стальная рампа, без перил, как каток», — отметил американский президент. Он признался, что не смог бы спуститься без помощи, не упав на «пятую точку». По его словам, за три метра до конца спуска он поблагодарил генерала и быстро пошел дальше сам, но СМИ отрезали это.

Он также объяснил, что поддерживал стакан с водой второй рукой, поскольку «600 раз отдал честь». «А я не хочу пролить воду на галстук», — сказал он.

Трамп добавил, что ни одно СМИ не отметило, что он выступил с хорошей речью. «Это так нечестно. Они в числе самых нечестных людей на Земле. Плохие люди», — пожаловался лидер США.

В ходе своего выступления Трамп заявил, что американские военные больше не намерены восстанавливать другие государства и решать чужие конфликты. По словам американского лидера, США возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата заключается в обороне и решительной защите своей страны от внешних врагов. Он также отметил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место».