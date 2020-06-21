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Трамп посулил экономике США самые лучшие показатели в истории человечества

Трамп посулил экономике США самые лучшие показатели в истории человечестваДональд ТрампФото: Win McNamee / Getty Images

Американский ВВП будет самым высоким в истории человечества в третьем квартале 2020 года. Такой прогноз президент США Дональд Трамп дал в интервью газете The Washington Times.

Он назвал экономику самой лучшей платформой для победы на предстоящих выборах президента, указав на рост числа рабочих мест и розничных продаж в мае. Однако, посулив прорыв, американский лидер не уточнил, каких именно показателей достигнет ВВП страны.

В начале июня стало известно, что в США завершился непрерывный экономический рост, власти официально признали наступление рецессии. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет.

В первом квартале ВВП страны упал на 4,8 процента. Минфин США намерен занять почти три триллиона долларов, чтобы покрыть расходы, связанные с пандемией. К 30 сентября ведомство может выпустить гособлигации еще на 3,7 триллиона долларов. Безработица в стране находилась на уровне 13,3 процента в начале июня.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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