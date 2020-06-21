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Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что школы можно будет открыть осенью на фоне текущей пандемии коронавируса.

"Мы должны открыть их. Осенью мы их откроем", - сказал он на митинге в городе Талса, штат Оклахома.

Трансляцию оттуда ведет телеканал Fox News.


Нью-Джерси, где тысячи человек скончались от коронавируса, но только одному из них, по словам Трампа, было меньше 18 лет.

Трамп ранее уже выступал за скорейшее открытие школ, оперируя доводом, что дети не находятся в группе риска. Однако окончательное решение остается за властями штатов, а сейчас учебный год уже закончился.

# В мире
По материалам: ria.ru

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