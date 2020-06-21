Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter

Влада Некрасова

Президент Америки Дональд Трамп отметил, что протестующие Black Lives Matter — люди, которые разрушают историю и "прекрасные памятники". Об этом он заявил во время своего первого предвыборного ралли, которое состоялось в Техасе, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN."Они пытаются снести наши статуи и наказать, преследовать любого, кто не согласен с их требованием абсолютной власти. Мы не согласны, поэтому мы и здесь", - заявил Трамп под овации толпы.По его мнению, эти акции нарушают все ценности американского народа."Эта жестокая кампания цензуры и исключения нарушает все, что мы ценим как американцы. Они хотят снести наше наследие, чтобы ввести свой новый опрессивный режим. Они хотят лишить финансирования и распустить наши полицейские департаменты", — говорится в сообщении.