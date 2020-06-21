Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter

Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter

Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Президент Америки Дональд Трамп отметил, что протестующие Black Lives Matter — люди, которые разрушают историю и "прекрасные памятники". Об этом он заявил во время своего первого предвыборного ралли, которое состоялось в Техасе, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

"Они пытаются снести наши статуи и наказать, преследовать любого, кто не согласен с их требованием абсолютной власти. Мы не согласны, поэтому мы и здесь", - заявил Трамп под овации толпы.
По его мнению, эти акции нарушают все ценности американского народа.

"Эта жестокая кампания цензуры и исключения нарушает все, что мы ценим как американцы. Они хотят снести наше наследие, чтобы ввести свой новый опрессивный режим. Они хотят лишить финансирования и распустить наши полицейские департаменты", — говорится в сообщении.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских коллег с Днем медицинского работника
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за COVID-19
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Американские подростки нанесли «жестокий удар» по Трампу
Американские подростки нанесли «жестокий удар» по Трампу
Звездный Instagram: солнце, свобода, счастье, семья
Звездный Instagram: солнце, свобода, счастье, семья
Правительство Сараджа обвинило Каир в посягательстве на суверенитет Ливии
Правительство Сараджа обвинило Каир в посягательстве на суверенитет
В протестующем американском городе произошла стрельба
В протестующем американском городе произошла стрельба
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной

Топ на сегодня

Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19

Еще по теме

Напоминает «майдан»: митингующие в США заняли площадь Black Lives Matter
Россияне закупали рекламу движения Black Lives Matter в Facebook
Спасался бегством. Видеоблогер проверил реакцию афроамериканцев на плакат «Все жизни имеют значение»
Фанаты освистали рэпера Канье Уэста за поддержку Трампа - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио