Turkish Airlines заявили о рейсах в Россию с 16 июля

Лидия Мартынова

Стала известна возможная дата возобновления авиасообщения с Турцией. Рейсы в российские города стоят в расписании Turkish Airlines уже в июле. Перспективы рестарта международных рейсов в Турцию и другие страны мира оценили эксперты.

В РАСПИСАНИИ ТУРЕЦКОГО ПЕРЕВОЗЧИКА – РЕЙСЫ В ТРИ РОССИЙСКИХ ГОРОДА

Авиакомпания Turkish Airlines объявила новую дату возобновления полетов за рубеж в июле. В расписании турецкого перевозчика стоят рейсы по 123 международным направлениям: в Северную Америку, Азию, Ближний Восток, Африку, страны Европы.

Для бронирования доступны и рейсы в Россию. Если раньше авиакомпания планировала летать в июле только в Москву и Санкт-Петербург, то теперь в плане на июль есть и рейсы в Краснодар.

По информации Turkish Airlines, с 16 июля планируется выполнять 14 рейсов неделю в Москву, с 17 июля – 3 рейса в неделю в Санкт-Петербург, с 20 июля – 3 рейса в неделю в Краснодар. В сообщении перевозчика не указаны пункты вылета из Турции, так что до конца не ясно, будут ли это рейсы только из Стамбула или же возможны и полеты из Антальи. Не понятно этого и из системы бронирования перевозчика. Так, сейчас для покупки доступны билеты на рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью уже с 1 июля, что противоречит озвученным планам Turkish Airlines полететь в город на Неве только с 17 июля.

Если следовать заявленным датам (16, 17 и 20 июля) и предположить, что первым откроется авиасообщение со Стамбулом, то билет «туда-обратно» по маршруту Москва-Стамбул обойдется от 20 445 р., Санкт-Петербург – Стамбул - от 23 600 р., Краснодар-Стамбул - от 21 000 р.

Информации о рейсах из Турции в другие города России пока нет. Недавно стало известно, что возобновление полетной программы из Стамбула в Самару отложено до осени. «Рейсы по маршруту Самара Стамбул официально отменены до 1 октября 2020 г.», - сообщили «Вестнику АТОР» в представительстве Turkish Airlines.

ТУРЦИЯ ГОТОВА, НО НУЖНО СОГЛАСИЕ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ

О том, что Турция готова возобновить авиасообщение с Россией в середине июля, снова заявил и министр туризма и культуры Мехмет Эрсой. В интервью турецкой редакции Sputnik министр предположил, что рейсы могут начаться 15 июля. Однако он подчеркнул, что для начала рейсов нужно ответное согласие российской стороны. «Конечно, Россия должна быть к этому готова, мы готовы», - заявил он.

КОГДА МОГУТ ОБЪЯВИТЬ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАСООБЩЕНИЯ

Эксперты прокомментировали планы турецкой стороны и информацию, которая появляется в российских СМИ относительно сроков возобновления рейсов за рубеж. Наблюдатели оценили вероятность возобновления регулярных рейсов в Турцию в июле как «высокую», учитывая намерения России перезапустить международное авиасообщение с 15 июля. По мнению источников «Вестника АТОР», скорее всего, это будут рейсы только в Стамбул, что, впрочем, не помешает россиянам добраться со стыковками до курортов Антальи и Эгейского побережья.

«На первом этапе речь идет о восстановлении полетов преимущественно в страны СНГ. Это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и ряд других государств постсоветского пространства. Таким образом, у россиян появится возможность авиапутешествий в Европу через Минск, в страны Азии – через Астану, Ашхабад или Ташкент», - говорят эксперты.

Есть определенная вероятность по возобновлению рейсов в ряд европейских стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Возможно, это будут Кипр, Греция, Турция, страны Балтии, Мальта, Финляндия и Италия. «Восстановление рейсов в отдельные страны ЕС коррелирует с планами Евросоюза по открытию внешних границ с 15 июля», - подчеркивают эксперты.

По данным источников, о решении возобновить регулярные зарубежные рейсы может быть объявлено 1 июля.

КОГДА ЖДАТЬ ЧАРТЕРОВ ЗА РУБЕЖ

Что касается массовой туристической перевозки, то ее рестарт может быть сдвинут на сентябрь. Причина – новые вспышки коронавируса, которые, например, случились в Пекине и Израиле.

«Масштабное открытие зарубежных авиарейсов, как регулярных, так и чартерных, скорее всего, произойдет в сентябре. О перезапуске своих полетных программ на российском направлении осенью думают многие иностранные авиакомпании. Тогда же наступит ясность и по чартерной перевозке, так как основной сезон на Юге страны завершится, и задачу по наполнению внутренних курортов можно будет считать закрытой», - заявили источники «Вестника АТОР».

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», с 18 сентября лоукостер WizzAir намерен открыть из Санкт-Петербурга рейсы по 5 новым европейским направлениям. Планы возобновления полетов из РФ за рубеж в сентябре в руководстве аэропорта «Пулково» назвали «более реалистичными».