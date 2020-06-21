Учёные подтвердили связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Вадим Карасев

Иранские учёные пришли к выводу, что заболевшие со 2-й группой крови чаще остальных умирают от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее эта закономерность уже была выявлена учёными и врачами из США и Китая.

По результатам исследований и наблюдений, сделанных специалистами из указанных выше стран, больше всего летальных исходов приходится на людей со 2-й группой крови, тогда как пациенты, имеющие 3-ю и 4-ю группы менее подвержены губительному воздействию COVID-19. Однако меньше всех страдают обладатели именно 1-й группы крови.

Не так давно и российскими специалистами была выдвинута подобная гипотеза. О зависимости риска смерти от группы крови тогда высказалась Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Однако она добавила, что такую ситуацию можно объяснить гораздо большей распространённостью именно 2-й группы крови.

В России за сегодня зафиксировано 7728 случая заражения коронавирусом, при этом 5119 человека выздоровели, количество летальных исходов – 109.

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