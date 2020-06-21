Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе

Влада Некрасова

Украинские военные заявили, что зафиксировали восемь обстрелов их позиций в Донбассе в воскресенье, один силовик ранен.

Ранее украинские военные сообщали о 28 обстрелах в Донбассе в субботу.





"Сегодня вооруженные формирования... восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.