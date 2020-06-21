Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу

Вадим Карасев

Вячеслав АнтоновКадр: Slava Antonov / YouTube

Российский музыкант Вячеслав Антонов отсудил 40,8 тысячи рублей у шоу Comedy Club, выходящего на ТНТ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник отмечает, что Антонов решил пойти в суд после того, как в программе показали отрывок из его клипа и назвали это «сельхозстайлом». Униженный музыкант хотел получить один миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. В мае 2019-го он подал заявление и в итоге выиграл дело, однако получил меньшую сумму.

Антонов записывает музыку в жанре шансон и выкладывает клипы на YouTube. Его ролики собирают от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов просмотров. В одном из выпусков Cоmedy Club высмеяли его ролик на композицию «Апрель».

В декабре 2019 года телеведущая Елена Летучая пожелала отсудить у телеканала НТВ 50 миллионов рублей. По мнению женщины и ее мужа, в программе «Звезды сошлись» об их семье была дана ложная информация. Летучая также обвинила НТВ в травле.