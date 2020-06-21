В Англии обратили внимание на 17-летнего вратаря Ростова, установившего рекорд РПЛ

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Феоктистов, ТАСС

Британское издание Daily Mail написало о матче 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом", главным героем которого стал 17-летний вратарь Денис Попов.

Так как основной состав "Ростова" из-за коронавируса не смог выйти на поле, защищали команду игроки 16-19 лет. Они первыми открыли счет, но дальше не смогли противостоять более опытным футболистам и проиграли со счетом 10-1.

Голкипер ростовчан Денис Попов стал звездой вечера: он отбил 15 ударов в створ ворот, отразив в том числе пенальти, и установил рекорд РПЛ. Предыдущие рекордсмены — Михаил Комаров и Александр Довбня — отбили по 13 ударов за игру. 17-летнего Попова признали лучшим игроком матча "Сочи"-"Ростов".

17-летний голкипер ростовчан Денис Попов отразил пенальти в матче #СочиРостов на 27-й минуте 😎 @matchpremier#ТинькоффРПЛ #СочиРостов #МыВместе #СпасибоВрачам pic.twitter.com/GiT5t8q7F0

— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 19, 2020

Английское издание отметило, что Попова не посмел бы раскритиковать даже бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин, который жестко высказался об игре голкипера команды Давиде Де Хеа в матче 30-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэм Хотспур".