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В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки

В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Более 60 человек погибли после крушения лодки на озере Киву на границе Демократической республики Конго и Руанды, сообщает издание Actualite со ссылкой на власти.

Инцидент произошел на этой неделе - в ночь с 14 на 15 июня. Первоначально сообщалось, что прибывшим на место происшествия спасателям удалось вытащить из воды 20 человек.

Согласно докладу совета министров, окончательное число погибших в результате опрокидывания лодки на озере Киву составило 61 человек. Министр транспорта провинции Южное Киву заявил, что причиной крушения стали перегрузка и сильный ветер.

# В мире
По материалам: ria.ru

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