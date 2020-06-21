В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"

Лидия Мартынова

Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO — Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020

Сотрудник лесной службы Индии Сюзанта Нанда напугал пользователей, опубликовав в твиттере странную фотографию, на которой изображена чья-то "нога", сообщает India Today."Сможете ли вы угадать, что это за животное?" — спросил Нанда.

Пользователи предложили разные версии: лапа гориллы, медведя или даже йети. Некоторые сравнили снимок с белыми ходоками — представителями нечеловеческой расы из фэнтези-сериала "Игра престолов".

предположил @SummetRawal1.

Через некоторое время после публикации лесник рассказал, что на самом деле изображено на фотографии. Оказывается, этот объект вовсе не нога, а гриб Xylaria polymorpha, который называют "пальцами мертвеца". Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях.