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В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"

В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"
РИА Новости. Сотрудник лесной службы Индии Сюзанта Нанда напугал пользователей, опубликовав в твиттере странную фотографию, на которой изображена чья-то "нога", сообщает India Today.
"Сможете ли вы угадать, что это за животное?" — спросил Нанда.

Пользователи предложили разные версии: лапа гориллы, медведя или даже йети. Некоторые сравнили снимок с белыми ходоками — представителями нечеловеческой расы из фэнтези-сериала "Игра престолов".


предположил @SummetRawal1.

Через некоторое время после публикации лесник рассказал, что на самом деле изображено на фотографии. Оказывается, этот объект вовсе не нога, а гриб Xylaria polymorpha, который называют "пальцами мертвеца". Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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