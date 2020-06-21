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В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тысяч случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня. Об этом пишет ТАСС.

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня», — говорится в сообщении.

Региональные власти рекомендуют оставаться дома гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. При выходе из дома жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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