В Италии за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусом

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии в ходе медицинского мониторинга за сутки были выявлены 224 новых случая инфицирования COVID-19, из них 128 в области Ломбардия. Об этом сообщается в бюллетени на воскресенье итальянской службы гражданской защиты.

Новых заражений не обнаружено в семи областях: Марке, Абруццо, Умбрии, Сардинии. Валле-д’Аосте, Молизе и Базиликате.

В бюллетени отмечается, что в настоящий момент в Италии число больных коронавирусом составляет 20 972, из них 18 510, или 88%, являются бессимптомными носителями вируса и проходят лечение в условиях домашней самоизоляции. Госпитализированы 2 314 человек. За сутки количество тяжело больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снизилось на четыре и теперь равно 148.

Признаны выздоровевшими 440 человек. Количество вылечившихся от коронавируса в Италии теперь равно 182 893. В то же время от него умерли 24 человека, из них 13 в Ломбардии. Смертных случаев от COVID-19 за последние 24 часа не зафиксировано в 10 областях. Общее же число умерших носителей вируса в стране достигло 34 634.

Всего же за время эпидемии были инфицированы 238 499 человек, включая больных, выздоровевших и умерших.