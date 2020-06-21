Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Италии за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусом

В Италии за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусом

В Италии за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Италии в ходе медицинского мониторинга за сутки были выявлены 224 новых случая инфицирования COVID-19, из них 128 в области Ломбардия. Об этом сообщается в бюллетени на воскресенье итальянской службы гражданской защиты.

Новых заражений не обнаружено в семи областях: Марке, Абруццо, Умбрии, Сардинии. Валле-д’Аосте, Молизе и Базиликате.

В бюллетени отмечается, что в настоящий момент в Италии число больных коронавирусом составляет 20 972, из них 18 510, или 88%, являются бессимптомными носителями вируса и проходят лечение в условиях домашней самоизоляции. Госпитализированы 2 314 человек. За сутки количество тяжело больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снизилось на четыре и теперь равно 148.

Признаны выздоровевшими 440 человек. Количество вылечившихся от коронавируса в Италии теперь равно 182 893. В то же время от него умерли 24 человека, из них 13 в Ломбардии. Смертных случаев от COVID-19 за последние 24 часа не зафиксировано в 10 областях. Общее же число умерших носителей вируса в стране достигло 34 634.

Всего же за время эпидемии были инфицированы 238 499 человек, включая больных, выздоровевших и умерших.

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Она написала Рублевку: чем прославилась и как живет сейчас главный летописец эпохи гламура Оксана Робски
Она написала Рублевку: чем прославилась и как живет сейчас главный
Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу
Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу
Что думает народ? Премьер Японии предложит серьезно изменить конституцию
Что думает народ? Премьер Японии предложит серьезно изменить
Лунный день сегодня 21 июня 2020 года
Лунный день сегодня 21 июня 2020 года
Затопление Варшавского шоссе объяснили «эффектом ванны»
Затопление Варшавского шоссе объяснили «эффектом ванны»
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских коллег с Днем медицинского работника
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за COVID-19
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

Топ на сегодня

Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19

Еще по теме

Число госпитализированных с COVID-19 в Италии сократилось до 5 тысяч
В Италии сокращается число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии
В Италии снизилось число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии
В Италии число скончавшихся от коронавируса за сутки составило 431