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В Якутии произошла утечка дизтоплива из 160-тонного резервуара

В Якутии произошла утечка дизтоплива из 160-тонного резервуара

Дизельное топливо вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах республики.

«В селе Аргахтах из поврежденной емкости на дизельной электростанции произошла утечка, по предварительным данным, в объеме пяти тонн», — уточнил собеседник агентства.

По имеющейся информации, общий объем резервуара, из которого вытекает дизтопливо, составляет 160 тонн. Пресс-служба МЧС России сообщила, что в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие резервуары. Обстоятельства происшествия выясняются.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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