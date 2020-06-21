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В Краснодарском крае число заразившихся COVID-19 стремительно снижается

В Краснодарском крае число заразившихся COVID-19 стремительно снижается

На Кубани стремительно снижается количество инфицированных COVID-19, передает издание РИА Спутник, ссылаясь на данные Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. В Столице Краснодарского края за прошедшие стуки зафиксированы +5 человека с «ковид».

По состоянию на 20 июня статистика выглядит следующим образом:

Всего инфицировано человек 5376 (+60), количество смертей – 60 (+3), количество выздоровевших – 4145 (+104), смертность в регионе 1,12%. Отмечается, что среди  5376 заболевших 372 – дети.

Распространение коронавируса за прошедшие стуки по районам: по шесть человек в Апшеронском и Динском районах, а также в Сочи; по пять – в Армавире и Краснодаре; по три – в Щербиновском, Курганинском, Лабинском и Тихорецком районах и в Новороссийске; по два – в Геленджике, в Выселковском, Ейском и Белореченском районах. Прирост по одному пациенту произошел в Усть-Лабинском, Павловском, Гулькевичском, Кущевском , Темрюкском, Крымском, Туапсинском и Красноармейском районах и в Горячем Ключе.

Напоминаем, с 21 июня Кубань снимает карантин.

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По материалам: u-f.ru

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